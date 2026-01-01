YongNuo YN-568EX Nikon накамерная вспышка для Nikon

Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
YongNuo YN-568EX Nikon – мощная автоматическая TTL-вспышка для зеркальных фотокамер Nikon. Модель имеет ведущее число – 58 (ISO 100). Режимы I-TTL (автоматический); M (ручной 1/128–1/1 мощн.), зуммирование, стробоскоп (MULTI), подсветку автофокуса. Поддерживает FEB, FEC, блокировки экспозиции, брекетинга, синхронизацию по задней шторке затвора.
Характеристики:
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.
Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
