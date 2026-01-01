images
YongNuo YN-568EX Nikon накамерная вспышка для Nikon

YongNuo YN-568EX Nikon накамерная вспышка для Nikon

YongNuo
Артикул: NVF-5059

YongNuo YN-568EX Nikon – мощная автоматическая TTL-вспышка для зеркальных фотокамер Nikon. Модель имеет ведущее число – 58 (ISO 100). Режимы I-TTL (автоматический); M (ручной 1/128–1/1 мощн.), зуммирование, стробоскоп (MULTI), подсветку автофокуса. Поддерживает FEB, FEC, блокировки экспозиции, брекетинга, синхронизацию по задней шторке затвора.

Характеристики:

  • максимальное ведущее число – 58 (ISO 100, 105 мм)
  • источники питания – 4 батареи размера AA
  • цветовая температура – 5600K
  • большая индикаторная LCD-панель
  • длительность вспышки, с – 1/200-1/20000
  • крепление – башмак
  • поворотная головка – есть
  • автоматический Zoom – есть
  • ручной Zoom – есть
  • возможность скоростной работы в режиме HSS/FP
  • подсветка автофокуса – есть
  • вес, г – 350

Grifon TTL cинхрокабель для Nikon длиной 2 м
Grifon TTL cинхрокабель для Nikon длиной 2 м
Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.

Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма
Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.

Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности.  Вес - 0,2 кг.

FST SC-01 клипса
FST SC-01 клипса
FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

