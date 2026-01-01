images
YongNuo YN568EXIIC вспышка для Canon

YongNuo YN-568EXIIC – системная вспышка для фотокамер линейки Canon. Имеет, кроме традиционного технического набора функций, режим ведущей вспышки (Master). Модель может не только принимать управляющие сигналы по световому импульсу, но и сама их передавать на ведомые вспышки.

Характеристики:

  • ведущее число, GN – 58 на 105 мм зуме рефлектора и ИСО 100
  • режимы E-TTL II, мануальный (М) и стробоскоп (Multi)
  • поддержка высокоскоростной синхронизации (HSS/FP)
  • коррекция мощности импульса в TTL – от -5 до +5 Ev
  • режим ведущей вспышки (Master) с поддержкой E-TTL II Canon
  • режим ведомой вспышки (Slave, Remote) с поддержкой E-TTL II Canon и i-TTL Nikon одновременно
  • мануальное дистанционное срабатывание по встроенной светоловушке как по первому импульсу (S1), так и по второму (S2)
  • зум рефлектора 24-105 мм
  • подсветка автофокуса
  • широкоугольный диффузор и белая карточка-визитка
  • время перезаряда, с – 2-3 на полной мощности с Ni-MH аккумуляторами
  • вес, г – 600

Комплектация

  • Вспышка.
  • Ножка-подставка.
  • Чехол.
  • Руководство на русском языке по использованию.

 

   

