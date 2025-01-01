Yongnuo Speedlite YN-660 вспышка со встроенным радиосинхронизатором для разных систем

Описание

Вспышка является улучшенной версией вспышки YN-560IV. Изменения коснулись увеличения мощности, эргономики и удобства использования. Новая модель имеет другие программируемые кнопки и удобный переключатель для включения вместо кнопки.

Ключевыми обновлениями стали появление фиксатора горячего башмака вместо используемого ранее кольца и увеличился размер экрана.

Так же, как и предыдущая модель, Yongnuo Speedlite YN660 поддерживает работу как в режиме ведомой, управляясь по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, так и в режиме ведущей, поддерживая до шести групп вспышек вместо трех у предшественника.

Питане вспышки осуществляется от четырех элементов питания формата AA, но так же предусмотрен разъем для подключения стационарного блока питания.

Вспышка поддерживает автоматическое сохранение настроек и функцию защиты от перегрева, возможность изменять угол наклона и поворота головы в широком диапазоне, что безусловно повышает удобство использования.

Совместима с радиосинхронизаторами Yongnuo RF-602, RF-603, RF-603 II, RF-603 AC, RF-605, YN-560 TX.

Характеристики: