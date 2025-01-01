images
images
images
images
images
Yongnuo Speedlite YN-660 вспышка со встроенным радиосинхронизатором для разных систем
Yongnuo Speedlite YN-660 вспышка со встроенным радиосинхронизатором для разных систем
Yongnuo Speedlite YN-660 вспышка со встроенным радиосинхронизатором для разных систем
Yongnuo Speedlite YN-660 вспышка со встроенным радиосинхронизатором для разных систем
Yongnuo Speedlite YN-660 вспышка со встроенным радиосинхронизатором для разных систем

Yongnuo Speedlite YN-660 вспышка со встроенным радиосинхронизатором для разных систем

Yongnuo
Артикул: NVF-6919

Yongnuo Speedlite YN-660 – неавтоматическая вспышка с ручным управлением мощности и встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony.

.

Описание

Вспышка является улучшенной версией вспышки YN-560IV. Изменения коснулись увеличения мощности, эргономики и удобства использования. Новая модель имеет другие программируемые кнопки и удобный переключатель для включения вместо кнопки.

Ключевыми обновлениями стали появление фиксатора горячего башмака вместо используемого ранее кольца и увеличился размер экрана.

Так же, как и предыдущая модель, Yongnuo Speedlite YN660 поддерживает работу как в режиме ведомой, управляясь по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, так и в режиме ведущей, поддерживая до шести групп вспышек вместо трех у предшественника.

Питане вспышки осуществляется от четырех элементов питания формата AA, но так же предусмотрен разъем для подключения стационарного блока питания.

Вспышка поддерживает автоматическое сохранение настроек и функцию защиты от перегрева, возможность изменять угол наклона и поворота головы в широком диапазоне, что безусловно повышает удобство использования.

Совместима с радиосинхронизаторами Yongnuo RF-602, RF-603, RF-603 II, RF-603 AC, RF-605, YN-560 TX.

Характеристики:

  • ведущее число – 66 м (ISO 100,105 мм)
  • крепление – башмак
  • время перезарядки, с – 0,1-3,3
  • дисплей – есть, с подсветкой
  • поворотная голова – есть
  • автоматический zoom – нет
  • ручной zoom – есть
  • угол освещения, мм – 24-200
  • пилотный свет – нет
  • подсветка автофокуса – нет
  • питание – 4xAA
  • размеры, мм – 67x77x210
  • вес, г – 427

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Арт. NVF-6910
Yongnuo RF-603II N3 радиосинхронизатор для накамерных и студийных вспышек и пульт ДУ для Nikon D7000
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Yongnuo RF-603II N3 – качественный радиосинхронизатор для студийных приборов и накамерных фотовспышек Nikon.

Дистанционно запускает вспышки и/или студийные моноблоки на расстоянии до 100 м. Имеет функцию радиопульта дистанционного спуска затвора фотокамеры (спусковой радиотросик).

3 200 ₽
В корзину
Shesha BW-1630 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х3
Арт. NVF-8179
Shesha BW-1630 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х3
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м 1,6х3. Вес - 3,6 кг.

7 800 ₽
В корзину
-21 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Арт. DAN-2926
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 6 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

-21.22 %7 870 ₽
6 190 ₽
В корзину

Видео

Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера