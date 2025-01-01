images
YongNuo Speedlite YN-565EX вспышка накамерная для Nikon

YongNuo Speedlite YN-565EX вспышка накамерная для Nikon

Yongnuo
Артикул: NVF-2970

YongNuo Speedlite YN-565EX – автоматическая накамерная вспышка для фотоаппаратов системы Nikon.

Уникальность модели состоит в том, что она может работать в полном TTL-режиме согласования (Slave) как с системой Nikon (управляемая вспышками Nikon SB-900/800/700, командером Nikon), так и с системой Canon (управляемая вспышкой Canon 580EX II или беспроводным командером ST-E2, а также встроенными вспышками старших моделей) выборочно или одновременно.

В подчиненном режиме вспышка может работать и без TTL-согласования. Фотографу необходимо установить мощность вручную, и реагировать либо на первый приходящий управляющий импульс или на второй, игнорируя первый.

Технические характеристики:

  • ведущее число GN (ISO 100, 105 мм) – 58
  • вертикальный угол наклон/подъем головки, град. – 97 (вниз до 7, вверх до 90 град.)
  • горизонтальный угол поворота головки, град. – 270
  • основание – горячий башмак (металл)
  • LCD-экран
  • питание – 4 батареи AA (возможно использование аккумуляторов AA), батарейные блоки
  • время перезаряда, с – ~3 (при использовании алкалиновых батарей AA)
  • цветовая температура, К – 5600
  • длительность импульса вспышки, с – 1/200–1/20000
  • режимы работы вспышки – TTL, Multi, Manual, 2 оптических режима (S1, S2)
  • размеры ШxВxГ, мм – 60x190x78
  • вес (без батарей), г – 380

Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Арт. NVF-2361
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

2 530 ₽
Grifon R-80 GS светоотражатель серебряный/золотой 80 см
Арт. FTR-950
Grifon R-80 GS светоотражатель серебряный/золотой 80 см
Grifon R-80 GS – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 80 см.

920 ₽
Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Арт. NVF-2295
Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.

Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.

4 370 ₽
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Арт. NVF-9126
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

1 340 ₽
DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1481
DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 24 мм x 50 м
DGTape UM Gaffa Tape Silver - тейп ультраматовый серебро-серый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, ультраматовый.

1 160 ₽
