YongNuo Speedlite YN-565EX вспышка накамерная для Nikon

Артикул: NVF-2970

YongNuo Speedlite YN-565EX – автоматическая накамерная вспышка для фотоаппаратов системы Nikon.

Уникальность модели состоит в том, что она может работать в полном TTL-режиме согласования (Slave) как с системой Nikon (управляемая вспышками Nikon SB-900/800/700, командером Nikon), так и с системой Canon (управляемая вспышкой Canon 580EX II или беспроводным командером ST-E2, а также встроенными вспышками старших моделей) выборочно или одновременно.