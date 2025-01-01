YongNuo Speedlite YN-565EX вспышка накамерная для Nikon

Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.
С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
YongNuo Speedlite YN-565EX – автоматическая накамерная вспышка для фотоаппаратов системы Nikon.
Уникальность модели состоит в том, что она может работать в полном TTL-режиме согласования (Slave) как с системой Nikon (управляемая вспышками Nikon SB-900/800/700, командером Nikon), так и с системой Canon (управляемая вспышкой Canon 580EX II или беспроводным командером ST-E2, а также встроенными вспышками старших моделей) выборочно или одновременно.
В подчиненном режиме вспышка может работать и без TTL-согласования. Фотографу необходимо установить мощность вручную, и реагировать либо на первый приходящий управляющий импульс или на второй, игнорируя первый.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.
С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.
Grifon R-80 GS – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.
Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 80 см.
Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.
Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
DGTape UM Gaffa Tape Silver - тейп ультраматовый серебро-серый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, ультраматовый.
Работай с цветом без бликов
Wansen