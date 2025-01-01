Временно нет в наличии

Falcon Eyes 32TF – вспышка с 2 лампами, ведущим числом 32, автоматическим и ручным режимом работы и поворотной головой. Питание – 4 батареи АА.

