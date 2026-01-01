Canon Speedlite EL-100 фотовспышка
Артикул: MTG-1527

Canon Speedlite EL-100 фотовспышка.

Фотовспышка Canon SpeedLite EL-100 обычного типа. Устройство оснащено одной лампой и удобным креплением-башмаком. Для перезарядки требуется максимум 5.8 секунд, что гарантирует удобство в эксплуатации. Устройство позволяет вручную регулировать мощность, а также поддерживает режимы E-TTL, E-TTL II. Вспышка работает от двух батареек AA и поставляется вместе с подставкой и чехлом для хранения.

Описание

Canon SpeedLite EL-100 совместим с фотоаппаратами Canon EOS. Вспышка оснащена поворотной головкой с возможностью изменения углов поворота вверх на 90 градусов и вбок на 330 градусов. Устройство дополнено ручной системой увеличения Zoom при угле освещения от 24 до 50 мм. Прибор дополнен режимами ведущей и ведомой вспышки, внешней, FP- и синхронизацией по задней шторке затвора. 

Характеристики:

  • Тип вспышки накамерная
  • Ведущее число 26 (50 мм)
  • Крепление горячий башмак
  • Время перезарядки Прибл. 5,8 сек.
  • Углы поворота (вверх/вниз/горизонт.) вверх - 45, 60, 75 и 90°; вниз - нет; влево - 60, 75, 90, 120 и 150°; вправо - 60, 75, 90, 120, 150 и 180 °
  • Угол освещения 24, 50 мм
  • Режимы E-TTLII/E-TTL
  • Zoom (авто/ручной) ручной
  • Элементы питания 2 элемента питания типоразмера AA
  • Габариты прибл. 64,6 x 91,7 x 71,0 мм
  • Вес 190 г. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера