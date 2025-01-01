images
Canon Speedlite 600 EX RT накамерная вспышка для фотокамер системы Canon

Артикул: NVF-2963

Canon Speedlite 600 EX RT – мощная накамерная вспышка с поворотной головой и со встроенной системой управления по радиоканалу. Модель создана для профессиональных фотографов. Может работать в режиме ведомой вспышки. Ведущее число 60.

Технические характеристики:

  • управление по радиоканалу
  • одновременная работа с устройствами – до 15
  • дистанционное управление осуществляется с камеры
  • поворотная головка для съемки в отраженном свете, изменяемый угол освечивания для объективов с фокусным расстоянием от 20 до 200 мм
  • ведущее число 60 (м, ISO 100, при 200 мм)
  • снабжена фильтрами для коррекции баланса белого
  • быстрая и бесшумная перезарядка

Радиоуправление может осуществляться и на большом расстоянии

Встроенная система управления по радиоканалу обеспечивает надежное срабатывание выносной вспышки на расстоянии до 30 м даже при наличии припятствий. Для работы доступно 15 частотных каналов, среди которых можно выбрать канал с лучшим приемом. Экспозамер E-TTL II гарантировано обеспечивает точную экспозицию.
Вспышка может работать в широком диапазоне выдержек, так как имеет высокоскоростную синхронизацию. Модель можно использовать в качестве заполняющей вспышки при съемке в экстремальных условиях при ярком солнечном свете. Для создания особых эффектов в освещении, возможна синхронизация по второй шторке или активация режима стробоскопической вспышки.
Работа в группе вспышек Может использоваться в группе до 15 вспышек одновременно. Прекрасная возможность для фотографии габаритных объектов, съемки интерьеров или портретов. Вспышки могут быть назначены в одну из трех групп (до пяти групп при использовании управления по радиоканалу), которыми можно управлять по отдельности или вместе.
Четыре аккумулятора AA/LR6 обеспечивают бесшумную перезарядку в течение всего 0,1 секунды. Уровень защиты от влаги Speedlite 600EX-RT аналогичен защите профессиональной зеркальной камеры Canon EOS 1D X. Большой графический ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает быстрое и удобное управление вспышкой.

 

