Strobtools держатель светофильтров для накамерной вспышки акриловый
Strobtools
Артикул: NVF-6849

Strobtools держатель акриловый – универсальный держатель, подходит для любых накамерных вспышек. Все, что нужно сделать – закрепить держатель на вспышке с помощью резинового кольца и вставить фильтр необходимого цвета. Материал изготовления – высококачественный акрил.

Описание

Особенности:

  • материал Акрил (прочный, легко чистится, тяжело поцарапать, термостойкий)
  • очень легко менять фильтры во время съемки
  • не царапает и не портит фильтры
  • защищает фильтр от оплавления на полной мощности импульса вспышки
  • удобно крепить/снимать держатель на вспышку
  • не царапает корпус вспышки

