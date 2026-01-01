Strobtools держатель светофильтров для накамерной вспышки акриловый

Артикул: NVF-6849

Strobtools держатель акриловый – универсальный держатель, подходит для любых накамерных вспышек. Все, что нужно сделать – закрепить держатель на вспышке с помощью резинового кольца и вставить фильтр необходимого цвета. Материал изготовления – высококачественный акрил.