Lastolite LS2620 Barn Door шторки для системы Strobo

Lastolite LS2620 Barn Door – четырехлепестковые шторки для Lastolite Strobo Kit. Позволяют регулировать направление и интенсивность светового потока.

Lastolite LS2620 Barn Door шторки для системы Strobo

С этим товаром покупают

Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов. 

Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры
Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры
Manfrotto MK190X3-3W1 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и 3D-головы с быстросъемной площадкой. Предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 7 кг. Максимальная высота – 170 см, вес – 2,8 кг.

Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 68-192, максимальная нагрузка, кг – 8. Вес, кг – 1,2.

Dedolight DLED4-D светодиодный осветительный прибор дневного света
Dedolight DLED4-D светодиодный осветительный прибор дневного света
Dedolight DLED4-D – светодиодный осветительный прибор мощностью 40 Вт. Модель моноколор с интегрированной электроникой. Прибор позволяет диммировать лампу без потери температуры света. Цветовая температура 5500К. Вес, кг – 1,3.

Видео

Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
