Lastolite LS2620 Barn Door шторки для системы Strobo

Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов.
Lastolite LS2620 Barn Door – четырехлепестковые шторки для Lastolite Strobo Kit. Позволяют регулировать направление и интенсивность светового потока.
Manfrotto MK190X3-3W1 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и 3D-головы с быстросъемной площадкой. Предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 7 кг. Максимальная высота – 170 см, вес – 2,8 кг.
Manfrotto MVMXPROA4 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 68-192, максимальная нагрузка, кг – 8. Вес, кг – 1,2.
Dedolight DLED4-D – светодиодный осветительный прибор мощностью 40 Вт. Модель моноколор с интегрированной электроникой. Прибор позволяет диммировать лампу без потери температуры света. Цветовая температура 5500К. Вес, кг – 1,3.
