Lastolite LS2604 комплект гелевых фильтров для Strobo

Lastolite LS2604 комплект гелевых фильтров для Strobo

Lastolite
Артикул: NVF-5041

Комплект гелевых фильтров для Strobo Lastolite LS2604.

Особенностью является возможность быстро и легко сменить насадки и широкий ассортимент аксессуаров для большей универсальности системы. Размер - 8х11 см.

Описание

Характеристики:

  • совместимость - Strobo-система
  • размер - 8х11 см
  • вес - 0,837 кг

Комплектация

  • Набор из 3 теплых цветов.
  • Набор из 3 холодных цветов.
  • Набор из 4 цветных гелей – красный, желтый, синий и зеленый.
  • Нейтрально-серый (до двух ступеней снижения яркости).
  • Матовый гелевый диффузор (снижение яркости на 1 ступень).

