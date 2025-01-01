images
Phottix Varos II (87216) держатель-кронштейн

Phottix Varos II (87216) держатель-кронштейн

Phottix
Артикул: FTR-894
Многофункциональный держатель для накамерной вспышки состоит из двух регулируемых элементов, с помощю которых установка становится ещё проще.  Phottix Varos II (87216) имеет регулируемое крепление холодный башмак для установки системных вспышек. Крепление холодный башмак съемное, вместо него можно установить двусторонний адаптер с резьбами 3/8” и 1/4".  Varos II  может быть установлен на осветительную стойку либо штатив с резьбой 3/4”, либо 1/4”.
 

Описание

Phottix Varos II (87216) держатель-кронштейн

Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
