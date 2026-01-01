Артикул: NVF-6591

Hpusn NVF-6591 – переходник для установки накамерных фотовспышек на штативы или стойки. Может быть использован для осветительных приборов и имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. На установочной площадке есть зажим для накамерной фотовспышки. Конструктивно предусмотрено отверстие для установки фотозонта.