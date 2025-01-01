Grifon SH-B Speedlite Holder головка для крепления вспышки

Артикул: NVF-2331

Grifon SH-B Speedlite Holder – переходник предназначен для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nicon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов. Изменяемый угол наклона до 180 градусов. На установочной площадке имеется зажим для горячего башмака накамерной фотовспышки. Имеется отверстие для установки фотозонта.