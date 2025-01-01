Временно нет в наличии

На установочной площадке имеется зажим и отверстие для установки фотозонта. Переходник имеет синхроконтакт. Совместим с фотовспышками Canon, Nicon, Olympus. Вес - 0,2 кг.

Grifon FLH-S – переходник для установки накамерных фотовспышек на стойку.

