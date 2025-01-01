images
Grifon FLH-S переходник для установки накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-6621

Grifon FLH-S – переходник для установки накамерных фотовспышек на стойку.

На установочной площадке имеется зажим и отверстие для установки фотозонта. Переходник имеет синхроконтакт. Совместим с фотовспышками Canon, Nicon, Olympus. Вес - 0,2 кг.

