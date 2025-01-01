images
Grifon FLH-A головка для крепления вспышки

Grifon FLH-A головка для крепления вспышки

Grifon
Артикул: SEV-013
Съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку. Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления.
 

Grifon US-101GS silver/gold комбинированный зонт серебро/золото 101 см
Арт. NVF-2283
Grifon US-101GS silver/gold комбинированный зонт серебро/золото 101 см
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-101GS silver/gold – комбинированный зонт с двусторонним сменным куполом серебро/золото. Диаметр 101 см.

1 240 ₽
FST LS-806 стойка 109-256 см для средней нагрузки
Арт. NVF-2459
FST LS-806 стойка 109-256 см для средней нагрузки
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 4 ч

FST LS-806 – студийная стойка для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 1/4 и пружинной амортизацией.

Максимальная нагрузка 6 кг, максимальная высота 256 см, минимальная высота 109 см. Вес стойки 2,015 кг. Для удобства хранения и переноски комплектуется чехлом.

3 900 ₽
3 510 ₽
Grifon GRIF-85 готовый комплект для внешней вспышки
Арт. NVF-6380
Grifon GRIF-85 готовый комплект для внешней вспышки
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon GRIF-85 – комплект для работы с внешней вспышкой.

В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 просветный (84 см), зонт серебряный (84 см), зонт золотой (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 2,1 кг.

3 520 ₽
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Франтишек Дртикол
Советы по позированию для пары на свадебной фотосессии
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
