Grifon FLH-A головка для крепления вспышки

Grifon US-101GS silver/gold – комбинированный зонт с двусторонним сменным куполом серебро/золото. Диаметр 101 см.
FST LS-806 – студийная стойка для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 1/4 и пружинной амортизацией.
Максимальная нагрузка 6 кг, максимальная высота 256 см, минимальная высота 109 см. Вес стойки 2,015 кг. Для удобства хранения и переноски комплектуется чехлом.
Grifon GRIF-85 – комплект для работы с внешней вспышкой.
В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 просветный (84 см), зонт серебряный (84 см), зонт золотой (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 2,1 кг.
