Grifon FLH-A головка для крепления вспышки

Арт. NVF-6380

Grifon GRIF-85 – комплект для работы с внешней вспышкой.

В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 просветный (84 см), зонт серебряный (84 см), зонт золотой (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 2,1 кг.

