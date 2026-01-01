images
П-Фото 1051-4 держатель консоль 300 мм с креплением на стойку
П-Фото
Артикул: NVF-7096

П-Фото 1051-4 – держатель-консоль.

Устанавливается на стойку, штатив или системные трубы со стандартной посадкой 5/8". Модель остащена двумя винтами 1/4" с помощью которых можно прикрепить камеру и другие приборы. Длина, мм – 300.

Описание

