Fotokvant (1190-31P) ручка для софтбокса 31 см

Fotokvant (1190-31P) – специально разработанная универсальная ручка-держатель для софтбокса. Предназначена для удобной работы с установленным софтбоксом на накамерную вспышку.
Длина рукоятки 31 см.
Ручка оснащена стандартным адаптером 5/8" (16 мм), как у студийной стойки, с помощью которого можно устанавливать софтбоксы для вспышек. Также на ручке есть резьба 1/4 дюйма для крепления фотоаппаратов и аксессуаров.
