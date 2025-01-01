images
Fotokvant (1190-31P) ручка для софтбокса 31 см

Fotokvant
Артикул: NVF-5745

Fotokvant (1190-31P) – специально разработанная универсальная ручка-держатель для софтбокса. Предназначена для удобной работы с установленным софтбоксом на накамерную вспышку.

Длина рукоятки 31 см.

Описание

Ручка оснащена стандартным адаптером 5/8" (16 мм), как у студийной стойки, с помощью которого можно устанавливать софтбоксы для вспышек. Также на ручке есть резьба 1/4 дюйма для крепления фотоаппаратов и аксессуаров.

