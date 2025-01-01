Westcott Rapid Box 20 Octa Mini Softbox октобокс 50 см

Артикул: NVF-2452

Westcott Rapid Box 20 Octa Mini Softbox – октобокс для накамерной вспышки. Применяется для получения мягкого и объемного света. Диаметр октобокса 50,8 см. Оснащен внутренним рассеивателем-перегородкой. Имеет кронштейн для регулировки наклона. Модель легко и быстро раскладывается по принципу зонта, для удобства хранения и транспортировки комплектуется специальной сумочкой.