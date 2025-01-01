images
Phottix Transfolder (82521) софтбокс 40x40 см

Phottix
Phottix Transfolder – софтбокс, изменяет резкий направленный свет вспышки в мягкий рассеянный свет. Применяется для бестеневой предметной и макросъемки. Большим плюсом является его портативность. Софтбокс легко и быстро раскладывается, поэтому удобен для небольших студий и выездной съемки. В комплекте чехол для переноски. Размер, см – 40x40.

  • Софтбокс.
  • Чехол.
  • Внутренний рассеиватель.
  • Внешний рассеиватель.

