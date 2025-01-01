images
Phottix (82519) легкосборный восьмиугольный софтбокс 80 см с решеткой

Phottix
Артикул: NVF-6002

Phottix (82519) – восьмиугольный софтбокс диаметром 80 см. Большой модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик. Подходит для портретов и групповых снимков.

Описание

Профессиональный октобокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала (полиэстр). Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света.Прилагается держатель Varos Pro S для крепления на стойку и сумка для переноски.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Varos Pro S.
  • Стойка, см – 190.
  • Сумка.
  • Рассеиватель.
  • Решетка.

Полезные ссылки

Ошибка

Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
