Phottix (82519) легкосборный восьмиугольный софтбокс 80 см с решеткой

Описание

Профессиональный октобокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала (полиэстр). Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света.Прилагается держатель Varos Pro S для крепления на стойку и сумка для переноски.