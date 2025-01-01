images
Lastolite LS2432 Ezybox Speed-Lite софтбокс и аксессуары для Canon

Lastolite
Lastolite LS2432 Ezybox Speed-Lite для системы Canon – состоит из софтбокса размером 22х22 см, ручки со втулкой и холодным башмаком и метрового кабеля для подключения фотовспышки. Софтбокс имеет съемный внутренний и внешний диффузионный слой. Весь комплект упакован в удобный чехол для хранения и переноски.

Софтбокс для накамерной вспышки. Виды и как выбрать

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

