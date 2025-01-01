images
Fujimi FJS-60 софтбокс для накамерной вспышки 60х60

Fujimi
Артикул: NVF-1420

Fujimi FJS-60 – софтбокс для накамерной вспышки. Незаменим аксессуар для выездной работы фотографа. Данная модель легко и быстро раскладывается по принципу зонта и имеет специальное углубление для равномерного рассеивания, а также собирается менее, чем за минуту.

Подходит для съемки любых объектов. Размер 60х60 см.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Адаптер для установки вспышки на стойку.
  • Сумка для переноски набора.
  • Белый диффузор.

Полезные ссылки:

Софтбокс для накамерной вспышки. Виды и как выбрать

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

