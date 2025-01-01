Fujimi FJS-40 софтбокс для накамерной вспышки 40х40

Артикул: NVF-1417

Fujimi FJS-40 – софтбокс для накамерной вспышки. Незаменим аксессуар для выездной работы фотографа. Данная модель легко и быстро раскладывается по принципу зонта и имеет специальное углубление для равномерного рассеивания, а также собирается менее, чем за минуту.

Подходит для съемки любых объектов. Размер 40х40 см.