Fujimi FJS-40 софтбокс для накамерной вспышки 40х40

Fujimi
Артикул: NVF-1417

Fujimi FJS-40 – софтбокс для накамерной вспышки. Незаменим аксессуар для выездной работы фотографа. Данная модель легко и быстро раскладывается по принципу зонта и имеет специальное углубление для равномерного рассеивания, а также собирается менее, чем за минуту.

Подходит для съемки любых объектов. Размер 40х40 см.

  • Софтбокс.
  • Адаптер для установки вспышки на стойку.
  • Сумка для переноски набора.
  • Белый диффузор.

Софтбокс для накамерной вспышки. Виды и как выбрать

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

