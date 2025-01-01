images
Falcon Eyes AC-C1 блок питания для накамерных вспышек Canon

Falcon Eyes AC-C1 блок питания для накамерных вспышек Canon

Falcon Eyes
Артикул: VBR-052

Falcon Eyes AC-C1 – аккумуляторный блок питания. Предназначен для увеличения числа импульсов вспышки от одного комплекта батарей и уменьшения времени перезаряда вспышки до 0,5 с. AC-C1 обеспечивает до 1000 импульсов на одном заряде аккумулятора.

Совместим со вспышками FE-901С (для Canon), а также Canon Speedlite.

Аккумуляторный блок AC-C1 соединяется с разъемом внешнего питания на вспышке с помощью витого шнура. Кнопка включения прикрыта резиновым колпачком. Уровень заряда аккумулятора отображается пятью светодиодными индикаторами. Вход для шнура питания закрывается завинчивающимся колпачком, который в свою очередь соединен с одной из проушин на корпусе блока при помощи веревочки. Необходимый минимум для страховки от потери колпачка. В AC-C1 используется съемный аккумулятор. Очень удобное решение, если нужно действительно много снимать со вспышкой. Можно вытащить севший аккумулятор и оставить его заряжаться, в блок вставить запасной и продолжить снимать! На глянцевом пластиковом корпусе источника размещена металлическая клипса для крепления на поясной ремень. В комплекте с источником идет выполненный из кожзама мягкий кофр с петлями для крепления плечевого ремня. Для статичного использования в нижней части корпуса AC-C1 размещены резиновые ножки.

Характеристики:

  • аккумулятор – 12 В/2000 мА-час
  • выходное напряжение блока питания – 320 В (постоянного тока)
  • время перезарядки вспышки – 0,5 с
  • время полной зарядки аккумулятора – 2 часа
  • количество вспышек при полной зарядке АКб – 1000
  • размеры, мм – 105х40х150
  • вес, г – 440

Комплектация

  • Блок питания AC-C1.
  • Аккумулятор Li-ion.
  • Ремень блока питания.
  • Поясной ремень.
  • Зарядное устройство для аккумуляторов.
  • Сетевой кабель – 1,2 м.
  • Соединительный кабель вспышки.

