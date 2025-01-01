Falcon Eyes AC-C1 блок питания для накамерных вспышек Canon

Москва
Falcon Eyes AC-C1 – аккумуляторный блок питания. Предназначен для увеличения числа импульсов вспышки от одного комплекта батарей и уменьшения времени перезаряда вспышки до 0,5 с. AC-C1 обеспечивает до 1000 импульсов на одном заряде аккумулятора.
Совместим со вспышками FE-901С (для Canon), а также Canon Speedlite.
Аккумуляторный блок AC-C1 соединяется с разъемом внешнего питания на вспышке с помощью витого шнура. Кнопка включения прикрыта резиновым колпачком. Уровень заряда аккумулятора отображается пятью светодиодными индикаторами. Вход для шнура питания закрывается завинчивающимся колпачком, который в свою очередь соединен с одной из проушин на корпусе блока при помощи веревочки. Необходимый минимум для страховки от потери колпачка. В AC-C1 используется съемный аккумулятор. Очень удобное решение, если нужно действительно много снимать со вспышкой. Можно вытащить севший аккумулятор и оставить его заряжаться, в блок вставить запасной и продолжить снимать! На глянцевом пластиковом корпусе источника размещена металлическая клипса для крепления на поясной ремень. В комплекте с источником идет выполненный из кожзама мягкий кофр с петлями для крепления плечевого ремня. Для статичного использования в нижней части корпуса AC-C1 размещены резиновые ножки.
