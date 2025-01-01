Falcon Eyes AC-C1 блок питания для накамерных вспышек Canon

Артикул: VBR-052

Falcon Eyes AC-C1 – аккумуляторный блок питания. Предназначен для увеличения числа импульсов вспышки от одного комплекта батарей и уменьшения времени перезаряда вспышки до 0,5 с. AC-C1 обеспечивает до 1000 импульсов на одном заряде аккумулятора.

Совместим со вспышками FE-901С (для Canon), а также Canon Speedlite.