Grifon аккумулятор для AR-400

Grifon аккумулятор для AR-400

Grifon
Артикул: NVF-5937

Grifon аккумулятор для AR-400 – оригинальный литий-ионный аккумулятор.Предназначен для работы вспышки AR-400Емкость 4500 мАч, напряжение 12,6 В.

Описание

Grifon аккумулятор для AR-400

