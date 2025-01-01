Falcon Eyes CA-2A переходник для фотоаппарата

Арт. DAN-1605

Fotokvant LAC-01 - зажим для съема фильтров 62-77 мм.

Пластиковый ключ-зажим для установки и снятия фильтров и переходных колец с объектива. В комплекте поставляется два зажима одного типоразмера. Одним фиксируется объектив, другой накладывается на фильтр или адаптерное кольцо, которое впоследствии затягивается или отворачивается в зависимости от потребности. Размер предназначен для съема или установки фильтров диаметром 62-77 мм.