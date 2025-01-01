Falcon Eyes CA-2A переходник для фотоаппарата

Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ.
Falcon Eyes CA-2A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Sony F32X, Canon 430EX, Cosmos 2400M, Falcon Eyes DMF-880/DSL-880AFZ/DPT-386AZF, Vivitar 400/SL, METZ 58AF-1, 48AF-1.
Fotokvant LAC-01 - зажим для съема фильтров 62-77 мм.
Пластиковый ключ-зажим для установки и снятия фильтров и переходных колец с объектива. В комплекте поставляется два зажима одного типоразмера. Одним фиксируется объектив, другой накладывается на фильтр или адаптерное кольцо, которое впоследствии затягивается или отворачивается в зависимости от потребности. Размер предназначен для съема или установки фильтров диаметром 62-77 мм.
Fotokvant LAC-02 - зажим для съема фильтров 48-58 мм.
Пластиковый ключ-зажим для установки и снятия фильтров и переходных колец с объектива. В комплекте поставляется два зажима одного типоразмера. Одним фиксируется объектив, другой накладывается на фильтр или адаптерное кольцо, которое в последствии затягивается или отворачивается в зависимости от потребности.
Размер предназначен для съема или установки фильтров диаметром 48-58 мм.
