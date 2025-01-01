images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа
Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа
Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа
Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа
Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа
Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа
Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа

Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа

Fotokvant
Артикул: MTG-1726

Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа. 

Художественный двустронний пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид кожи белого и черного цвета.

Описание

Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Роберт Дуано
Роберт Дуано
Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера