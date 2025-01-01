Артикул: MTG-1726

Fotokvant (840467) PBT-6060-BW двусторонний пластиковый фон с текстурой черная кожа и белая кожа.

Художественный двустронний пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид кожи белого и черного цвета.