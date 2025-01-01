Артикул: MTG-1724

Fotokvant (840288) PBT-6060-OV двусторонний пластиковый фон с текстурой дерева венге и дерева дуб.

Художественный двусторонний пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид дерева венге и дуба.