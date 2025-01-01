Superior фон пластиковый 1,37х5,0 м белый на просвет

Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.
Superior – пластиковый студийный фон на просвет, применяют для предметной съемки. Он имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит также и для макрофотографии. Размер, м – 1,37х5,0. Цвет – белый.
KUPO 40" Extension Grip Arm – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3.
Falcon Eyes RBH-2566 – держатель, оснащенный поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, стойки-распорки, автополы и другие трубки диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Вес - 1,1 кг.
Superior – пластиковый студийный фон на просвет, применяют для предметной съемки.
Он имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит также и для макрофотографии. Толщина фона - 0,24 мм.
Снижает экспозицию на один стоп. Размер, м – 1,37х2,0. Цвет – белый.
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном.
Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.
