Superior 54 Stinger фон бумажный 1,35x6 м цвет зеленый

Superior 54 Stinger фон бумажный 1,35x6 м цвет зеленый

Superior
Артикул: NVF-6825

Superior 54 Stinger – фон бумажный, известной американской фирмы Superior. 

Размер 1,35х6,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Цвет зеленый. Данный цвет рекомендуется брендом Superior для использования в качестве хромакея.

Описание

Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

