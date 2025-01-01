Superior 54 Stinger фон бумажный 1,35x6 м цвет зеленый

Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

Временно нет в наличии

Размер 1,35х6,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Цвет зеленый. Данный цвет рекомендуется брендом Superior для использования в качестве хромакея.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter