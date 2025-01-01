images
FST GREY 1005 фон бумажный серый 2,72х11 м

FST GREY 1005 фон бумажный серый 2,72х11 м

FST
Артикул: NVF-7130

FST GREY 1005 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Цвет – серый. 

Описание

FST GREY 1005 фон бумажный серый 2,72х11 м

Комплектация

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Интересное!
Фонари для съемки
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Потолочные системы для студии
Категория
Спецэффекты
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
,
Очки фотографа
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера