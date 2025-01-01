FST GREY 1005 фон бумажный серый 2,72х11 м

Артикул: NVF-7130

FST GREY 1005 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Цвет – серый.