Lumifor LBGN-1520 Green нетканый фон 150x200 см зеленый

Lumifor
Артикул: NVF-5035

Lumifor LBGN-1520 Green – идеальный фон для предметной съемки.

Изготовлен из матового, плотного нетканого материала. Фон хранится в намотанном состоянии на картонной трубе, что упрощает его транспортировку и установку на выездных фотосессиях. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.

Фон прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Цвет – зеленый. Размер, см – 150x200.

 

