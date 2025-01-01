Lumifor LBGN-1520 Green нетканый фон 150x200 см зеленый

Fotokvant CL-M100 – студийная прищепка, предназначена для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на стол для фотосъемки.
Lumifor LBGN-1520 Green – идеальный фон для предметной съемки.
Изготовлен из матового, плотного нетканого материала. Фон хранится в намотанном состоянии на картонной трубе, что упрощает его транспортировку и установку на выездных фотосессиях. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.
Фон прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Цвет – зеленый. Размер, см – 150x200.
Fotokvant NVF-7114 – фон нетканый. Размер, м – 1,6х5,0.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и сьемки на выезде. Фон имеет небликующую матовую поверхность. Нетканый фон прочен и влагоустойчив, легко моется влажной материей. Цвет – вишневый.
