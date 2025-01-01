Lastolite LC5781 фотофон тканевый хромакей зеленый 3х3,5 м

Артикул: DAN-0230

Lastolite LC5781 – фотографический фон 3х3,5 м, из фирменной высококачественной ткани. Материал плотный, легкий, рассчитан на большие эксплуатационные нагрузки и полностью исключает рефлексирование. В верхней части фона для установки на штангу прошита кулиса. Комплектуется чехлом.