Lastolite LB7641 Dakota фотофон тканевый 3х7 м

Lastolite
Артикул: DAN-0196

Lastolite LB7641 Dakota – универсальный тканевый фотографический фон размером 3х7 м. Материал стойкий к выцветанию и окрашен вручную. Комплектуется четырьмя клипсами, двумя мешками для песка и чехлом для транспортировки. Верхняя часть фона для закрепления на штанге снабжена кулисой. Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки.

Как правильно выбрать фон для домашней и профессиональной фотостудии?

Как правильно подбирать систему установки фонов

 

