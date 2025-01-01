Lastolite LB7640 Washington фотофон тканевый 3х7 м

Артикул: DAN-0195

Lastolite LB7640 Washington – универсальный тканевый фотографический фон размером 3х7 м. Материал стойкий к выцветанию и окрашен вручную. Комплектуется четырьмя клипсами, двумя мешками для песка и чехлом для транспортировки. Верхняя часть фона для закрепления на штанге снабжена кулисой. Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки.