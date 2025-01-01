П-Фото (1204-04) Chromakey фон тканевый 3,0х6,0 м хромакей зеленый

Временно нет в наличии

Fotokvant (1204-04) Chromakey – фон тканевый, размер 3,0х6,0 м, цвет – хромакей зеленый. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter