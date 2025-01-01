images
Falcon Eyes фон тканевый зеленый 240х400 см

Falcon Eyes фон тканевый зеленый 240х400 см

Артикул: NVF-6508

Falcon Eyes фон тканевый – размер 2,4х4,0 м. Цвет – зеленый. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Описание

Фон не подвержен истиранию, прочный и легкий, занимает мало места в сложенном виде, благодаря чему успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке. Поверхность ткани обеспечивает отсутствие бликов, вызывающих паразитную засветку, при фотосъемке с любыми схемами освещения. Фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине, легко складывается для транспортировки.

ВНИМАНИЕ: тканевый фон можно стирать в прохладной воде отдельно от других вещей (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах без пара.

Характеристики:

  • цвет – зеленый
  • размер, м – 2,4х4,0
  • вес, кг – 1,2

Комплектация

