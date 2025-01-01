Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-155 фон муслиновый пестрый 3x6 м

Описание

Муслин – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах.

Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине.

Характеристики: