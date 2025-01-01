Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-155 фон муслиновый пестрый 3x6 м

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-155 – фон муслиновый пестрый. Абстрактный рисунок напечатан на широкоформатном плоттере. Ширина 3,0 м, длина 6,0 м.
Муслин – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах.
Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине.
Характеристики:
Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Elinchrom.
