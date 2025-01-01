Falcon Eyes BCP-12 ВС-2970 фон коричневый 2,9х7 м

Артикул: NVF-1163

Falcon Eyes BCP-12 ВС-2970 – универсальный однотонный бесшовный тканевый фон. По одному краю прошит таким образом, чтобы легко устанавливаться на перекладину.

Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки.