Lastolite LC5621 фотофон складной черный/белый 150х180 см

Lastolite LC5621 фотофон складной черный/белый 150х180 см

Lastolite
Артикул: DAN-0217

Lastolite LC5621 – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

Lastolite LC5621 фотофон складной черный/белый 150х180 см

Как правильно выбрать фон для домашней и профессиональной фотостудии?

Как правильно подбирать систему установки фонов

 

