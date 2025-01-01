Grifon 2B1530-01/03 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе

Артикул: NVF-1117

Grifon 2B1530-01/03 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет белый/серый. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.