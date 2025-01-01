images
Falcon Eyes BCP-17 RB-4066 фон тканевый складной светло-малиновый 1,02х1,68 м

Falcon Eyes BCP-17 RB-4066 фон тканевый складной светло-малиновый 1,02х1,68 м

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1140

Falcon Eyes BCP-17 RB-4066 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.

Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,02х1,68 м.

 

Описание

Для хранения и транспортировки возможна упаковка в специальный чехол, который идет в комплекте.

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

 

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Жак-Анри Лартиг
Жак-Анри Лартиг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Потолочные системы для студии
Категория
Спецэффекты
Интересное!
Фонари для съемки
Штативы для фото- видеокамер
,
Очки фотографа
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера