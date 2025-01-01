Falcon Eyes BCP-16 RB-5060 фон тканевый складной темно-розовый 1,27х1,52 м

Артикул: NVF-1139

Falcon Eyes BCP-16 RB-5060 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.

Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,27х1,52 м.