Falcon Eyes BCP-16 RB-5060 фон тканевый складной темно-розовый 1,27х1,52 м

Falcon Eyes BCP-16 RB-5060 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.
Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,27х1,52 м.
Для хранения и транспортировки возможна упаковка в специальный чехол, который идет в комплекте.
Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.
