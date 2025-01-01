images
Falcon Eyes BCP-16 RB-5060 фон тканевый складной темно-розовый 1,27х1,52 м

Falcon Eyes BCP-16 RB-5060 фон тканевый складной темно-розовый 1,27х1,52 м

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1139

Falcon Eyes BCP-16 RB-5060 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.

Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,27х1,52 м.

Описание

Для хранения и транспортировки возможна упаковка в специальный чехол, который идет в комплекте.

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Потолочные системы для студии
Категория
Спецэффекты
Интересное!
Фонари для съемки
Штативы для фото- видеокамер
,
Очки фотографа
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера