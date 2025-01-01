images
Falcon Eyes BCP-15 RB-5060 фон тканевый складной розовый 1,27х1,52 м

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1138

Falcon Eyes BCP-15 RB-5060 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.

Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,27х1,52 м.

Описание

Для хранения и транспортировки возможна упаковка в специальный чехол, который идет в комплекте.

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

 

