Falcon Eyes BCP-12 RB-4066 фон тканевый складной коричневый 1,02х1,68 м

Артикул: NVF-1131

Falcon Eyes BCP-12 RB-4066 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.

Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,02х1,68 м.