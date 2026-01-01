Lastolite LL LB1120 Magnetic Background Support держатель фона

Арт. NVF-7161

до конца распродажи 1 дн, 18 ч

Grifon R-1520 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 150x200.