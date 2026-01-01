images
Lastolite LL LB1120 Magnetic Background Support держатель фона

Lastolite LL LB1120 Magnetic Background Support держатель фона

Lastolite
Артикул: NVF-1731

Lastolite LL LB1120 Magnetic Background Support – дополнительная штанга для установки складных фонов на любые стойки.

Описание

Lastolite LL LB1120 Magnetic Background Support держатель фона

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Арт. OLE-1355
Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов. 

13 390 ₽
В корзину
Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры
Арт. OLE-1161
Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK190X3-3W1 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и 3D-головы с быстросъемной площадкой. Предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 7 кг. Максимальная высота – 170 см, вес – 2,8 кг.

52 490 ₽
В корзину
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Арт. NVF-6864
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVMXPROA4 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 68-192, максимальная нагрузка, кг – 8. Вес, кг – 1,2.

35 890 ₽
В корзину
-5 %
Grifon R-1520 SW отражатель серебро/белый 150x200 см
Арт. NVF-7161
Grifon R-1520 SW отражатель серебро/белый 150x200 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 18 ч

Grifon R-1520 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 150x200.  

-5 %3 420 ₽
3 240 ₽
В корзину
-5 %
Grifon R-1520 T отражатель просветный 150x200 см
Арт. NVF-7153
Grifon R-1520 T отражатель просветный 150x200 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 18 ч

Grifon R-1520 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200. 

-5 %2 480 ₽
2 350 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Арт. NVF-9201
Fotokvant CAP-58х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-58х36 – крышка с насадками для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

3 480 ₽
В корзину

Видео

Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера