GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.
Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-B03 – меховая ветрозащита микрофонов. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Внутренняя глубина, мм – 140, внутренний диаметр, мм – 19-23.
Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.
Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.
Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.
Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.
