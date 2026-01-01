Boya BY-B03 меховая ветрозащита

Арт. NVF-9275

Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.

Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.