Boya BY-B03 меховая ветрозащита
Boya BY-B03 меховая ветрозащита

Boya BY-B03 меховая ветрозащита

Boya
Артикул: NVF-6797

Boya BY-B03 – меховая ветрозащита микрофонов. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Внутренняя глубина, мм – 140, внутренний диаметр, мм – 19-23.

Описание

Boya BY-B03 меховая ветрозащита

С этим товаром покупают

-20 %
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
Арт. NVF-8843
GreenBean MicHolder 350C удочка микрофонная
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.

Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг. 

-20 %7 860 ₽
6 280 ₽
В корзину
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Арт. NVF-9275
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.

Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.

400 ₽
В корзину
Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Арт. DAN-3490
Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.

Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.

1 100 ₽
В корзину

Видео

Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Родней Смит
Родни Смит
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
