GreenBean StudioVoice С34 HPF XLR микрофон студийный
Артикул: DAN-2256

Студийный микрофон GreenBean StudioVoice С34 HPF XLR.

Конденсаторный студийный микрофон с большим капсюлем (34 мм) и золотой диафрагмой. Предназначен для студийной записи звука.


Описание

Профессиональный кардиоидной микрофон с амортизирующим креплением, поп-фильтром, отключаемым фильтром высоких частот HPF и чувствительным аттенюатором обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчетливое звучание звукозаписи.

Характеристики:

  • тип - конденсаторный микрофон
  • диаграмма направленности - кардиоидная
  • частотный диапазон - 20 Гц - 20 кГц
  • максимальный SPL - 137 Дб
  • чувствительность - -38 дБ +/- 3 дБ
  • отношение сигнал/шум - 76 дБ 
  • выходной импеданс - 100 Ом
  • собственный шум - 16 дБ
  • фильтр HPF - есть
  • аттенюатор - есть
  • разъем звукового сигнала - XLR 3 pin
  • питание - фантомное 48 В
  • крепление на стойку - 3/8"

Комплектация

  • Микрофон.
  • Амортизирующее крепление 3/8".
  • Поп-фильтр.
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.

