Fotokvant PRB-005 браслет кольцо диафрагмы объектива

Артикул: NVF-7103

Fotokvant PRB-005 – силиконовый браслет диафрагма объектива. С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить на запястье, как украшение. Комплектность поставки – 1 штука.