Carson CS-40 джамбо карандаш для чистки оптики 19 мм

Grifon HS-25 Sa - переходник-синхронизатор.
Предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры Sony Alpha или Minolta.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Carson CS-40 C6® Jumbo Lens Cleaner – средство большого размера для очистки объективов от компании Carson Optical. Оно включает в себя сухие нано частицы Dry Nano-Particle, которые с легкостью удаляют любое загрязнение и отпечатки пальцев с вашей оптики.
Средство прекрасно подходит для очистки телескопов и подзорных труб. Диаметр чистящей поверхности – 19 мм., она закрывается колпачком, который служит для ее защиты и пополнения наконечника чистящим веществом. В комплект Jumbo Lens Cleaner также входит выдвижная кисть для очистки от пыли и загрязнений.
FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 80 см.
Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.
