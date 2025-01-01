images
Carson CS-40 джамбо карандаш для чистки оптики 19 мм

Carson CS-40 джамбо карандаш для чистки оптики 19 мм

Carson
Артикул: NVF-5440

Carson CS-40 C6® Jumbo Lens Cleaner – средство большого размера для очистки объективов от компании Carson Optical. Оно включает в себя сухие нано частицы Dry Nano-Particle, которые с легкостью удаляют любое загрязнение и отпечатки пальцев с вашей оптики.

Описание

Средство прекрасно подходит для очистки телескопов и подзорных труб. Диаметр чистящей поверхности – 19 мм., она закрывается колпачком, который служит для ее защиты и пополнения наконечника чистящим веществом. В комплект Jumbo Lens Cleaner также входит выдвижная кисть для очистки от пыли и загрязнений.

